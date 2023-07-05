63 مشاركة بالمعارض الدولية و10 بعثات تجارية ضمن إنجازات "الصناعة والتجارة"

شهد قطاعي الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.

وأولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

هيئة تنمية الصادرات:

- تنظيم 63 مشاركة مصرية بالمعارض الدولية المتخصصة وتنظيم 10 بعثات تجارية، أسبوعين تجاريين، و32 بعثة مشتريين أجانب.

- إطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إليكترونية لتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالتصدير، الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والخدمات الترويجية.

- التعاون مع مؤسسة بيس العالمية التجارية بالرابط الخاص ببيانات الشركات المصرية المسجلة من خلال البوابة الالكترونية للهيئة والعاملة في عدد من المجالات (المنتجات الطبية منتجات النظافة محسنات الخبز)

- استصدار عدد من القرارات الوزارية لتحسين وتيسير بيئة التصدير.

- حل 55 مشكلة تصديرية.

- رصد كافة خطوات وإجراءات التصدير وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية.

- التنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة لرفع الحظر عن صادرات بعض منتجات الحاصلات الزراعية المفروضة من قبل البحرين والكويت والإمارات.

- إعداد 177 دراسة متنوعة فى مختلف القطاعات التصديرية

- اعداد 66 ملف لمختلف الدول المستهدفة شاملة إحصائيات عن التجارة الخارجية فى مصر والعالم عن المنتجات الواعدة، وأهم الدول المُصدرة والمستوردة، وإتاحتها مجاناً من خلال بوابة الصادرات المصرية.

- قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتهم بالبيانات عن اجراءات التصدير والاسواق المستوردة لمنتجاتهم واعداد التقارير اللازمة لهم.

- توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تسهيل وتنمية الاعمال والتجارة للمصدرين فى كلا البلدين والعمل على تبادل المعلومات بين البلدين بما يعزز الفرص التجارية.

- إطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز آداء سلاسل القيمة البستانية الموجهه نحو التصدير مع التركيز على الشمولية والاستدامة.

- تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال شهر ديسمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتصدير بمشاركة 1000 شركة من 42 دولة إفريقية.

- تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة لتوعية الشركات المصدرة بآليات النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، والذي تضمن تدريب مسئولى وأخصائى التصدير لعدد 50 شركة من القطاعات التصديرية المستهدفة.

- التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بحضور 80 مشارك من ختلف القطاعات.

- توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تنمية الصادرات المصرية، وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تمكين المرأة وتعزيز المشاركة فى التجارة الدولية، واتفاقية تعاون مع EG GATE لإطلاق سوق إلكتروني مصري

- إنشاء منصة الكترونية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيدات الأعمال وصغار المنتجين ودمجها بمنظومة خدمات الهيئة وتحديث بيانات الشركات المصرية المصدرة على البوابة الإلكترونية للهيئة.

- فوز الهيئة بجائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC لتميزها في تعزيز أنشطه التجارة الخارجية ضمن منافسة قوية لحوالي 27 منظمة ترويجية من جميع أنحاء العالم.

- فوز الهيئة بجائزة التميز المؤسسي وجائزة أفضل موقع الكترونى للحكومات العربية لعام 2018 من أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات.

- اختيار الهيئة كشريك رئيسى فى معرض التجارة البينية الافريقية المنعقد بدولة روندا خلال 2021 واختيار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة كسفير للترويج للمعرض.