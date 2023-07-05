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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

9 سنوات من الإنجازات.. 11 ألف فرصة تصديرية بـ7.5 مليار دولار لتوفير السلع

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري

شهد قطاعي الصناعة والتجارة تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. 

جهاز التمثيل التجاري:

 - إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7470 مليون دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة
- إتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية
- التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.
- توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـي مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.
- المشاركة في الترتيب في عدد من الفعاليات والمناسبات الإقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة في الترتيب للمشاركة المصرية في المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر باجمالى نحو 1098 معرض.
- إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجارى بعد تحديثه والذي يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.
- تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات "اكسبو دبي 2020" الذي أقيم عام 2021 
- دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يقيمه 7,8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries  الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالى 3 مليار دولار.

- تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم في مجالات الشحن البحري والصناعة اللوجيستي ورقمنه الموانئ.

- الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية.
- إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، في خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجاري وفا بنك. 
 

 

اهتماما استثماري استثمارات استراتيجية استعلام

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