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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الشرب" بسوهاج تبحث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مياه الشرب
مياه الشرب

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعًا للرأي بمركز المراغة بسوهاج، ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحي لتوصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أن استطلاعات الرأي، تهدف أيضًا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث قام مسئولو التوعية بالشركة بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

استهلاك المياه استطلاعات الرأي أعضاء هيئة التدريس الاستخدام الآمن الاستخدام الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى بسوهاج

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