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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بورسعيد تستضيف واحدة من كبرى السفن الشراعية بالعالم.. التفاصيل (فيديو)

جريدة الدستور

تحدث الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، عن "سياحة اليوم الواحد"، واستضافة بورسعيد واحدة من كبرى السفن الشراعية بالعالم، مؤكدًا أن سياحة اليوم الواحد فكرة مطبقة في مصر منذ فترة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "السفن العملاقة تأتي سواء في بورسعيد أو ميناء الإسكندرية، وهناك سفن يكون على متنها 3000 سائح، بخلاف طاقم العمل، وترسو في ميناء إسكندرية وبورسعيد".

وأضاف: "الدولة تهتم بهذا النوع من الرحلات، وفي البورصات العالمية مثل برلين أو إنجلترا، هناك أصحاب هذه المراكب أو رؤساء مجلس إدارتها، موجودون في المعارض الدولية، وتلف في الموانئ بالبحر المتوسط، والمحيطات".

وتابع: "هناك رحلات اليوم الواحد في سفاجا وتكون رحلتهم إلى الأقصر"، لافتا إلى أن رحلات اليوم الواحد من أهم أنواع الرحلات لأن أعدادها تكون كبيرة جدا وتكون مشرياتهم كثيرة مما يساعد على دخول عملة صعبة للبلاد دفعة واحدة".

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