الأرجنتين والبرازيل والمكسيك تطالب إسرائيل بوقف التصعيد واحترام القانون الدولى

طالبت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل بضرورة وقف التصعيد، واحترام القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان مشترك عن حكومات البلدان الثلاثة، إن حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك شعرت بالقلق من التوغل العسكري الإسرائيلي الجديد واسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت الحكومات الثلاث عن خالص تعازيها لأسر الشهداء، وحثت على وقف الأعمال القتالية بهدف منع تصاعد دوامة العنف، التي تؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين ونزوح السكان وتدمير البنية التحتية الحضرية في جنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن البيان.

كما دعا البيان إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتماد حل الدولتين الذي تتعايش فيه فلسطين وإسرائيل في ظروف السلام والأمن داخل حدود متفق عليها، ومعترف بها دوليا.

الاحتلال يعلن انتهاء العدوان على مدينة ومخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن انتهاء العدوان الغاشم على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي دام لمدة يومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذكرت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية انتهت رسميًا وغادر الجنود منطقة جنين.

تشييع شهداء جنين بمشاركة شعبية اليوم

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، صباح اليوم، عن تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد مساء الثلاثاء مواطن إثر مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين.