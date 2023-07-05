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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مناقشة أول رسالة دكتوراه لبدوية .. "أم العز بريك": ما حدث بفضل القيادة السياسية

الدكتورة أم العز
الدكتورة أم العز بريك

أعربت الدكتورة أم العز بريك، مدير إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات، عن سعادتها بكونها صاحبة أول رسالة دكتوراه لسيدة بدوية بجامعة مطروح.

وقالت «أم العز بريك» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى" اليوم الأربعاء: "سعيدة إني أكون جزءا من هذا الإنجاز للمرأة المصرية وقدرتها المستمرة على تحقيق إنجازات متتالية، خاصة في الفترة الأخيرة، بدعم القيادة السياسية والرئيس السيسي للمرأة".

وعن رسالتها، أكدت مدير إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات، موضوع رسالة الدكتوراه الخاص بها كان يتناول أهمية وسائل الإعلام ودورها في تعليم الأطفال مهارات معرفية محددة، خاصة بطريقة تفكيرهم وقدرتهم على حل المشكلات، موضحة أن رسالة الدكتوراه التي جرت مناقشتها تربط بين مفهومين واحد خاص بالإعلام، والآخر خاص بالتربية في تنشئة الأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، وكان تطبيقها على محافظة مطروح.

وأكدت أنها اختارت الإعلام كونها خريجة إعلام القاهرة، وعندما جاءت فرصة لفتح قسم للإعلام داخل كلية التربية والطفولة المبكرة بجامعة مطروح، كان ذلك دافعًا لها للدخول من جديد في مجال البحث العلمي.

ولفتت إلى أنها حاولت تطبيق ما قامت بدراسته في الجامعة مع تخصص جديد ومجال جديد يخص الطفولة في مطروح.

مطروح الهيئة العامة للاستعلامات جامعة مطروح

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