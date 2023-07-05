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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين تكشف حجم الدمار الذى سببه الاحتلال

مدينة جنين
مدينة جنين

كشفت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين عن الدمار الذي تسببه داخل مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين في بيان اليوم، إن حصيلة الخسائر البشرية نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغت 12 شهيدًا وأكثر من 100 جريح، من بينهم ما لا يقل عن 20 بحالة خطيرة وحرجة واعتقال 120 فلسطينيًا.

وأوضحت أنه فور انسحاب قوات الاحتلال، عاد المئات من المواطنين إلى منازلهم في المخيم لتفقدها، بعد أن أرغمتهم قوات الاحتلال على مغادرتها تحت تهديد القصف. 

وأكدت اللجنة الشعبية أن قوات الاحتلال دمرت عددًا كبيرًا من المنازل، والبنية التحتية بأكملها داخل المخيم، ودمرت كذلك مئات خطوط الكهرباء والمياه فيه.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية يواصلون البحث عن أي مخلفات للاحتلال في مخيم جنين، تخوفًا من وجود أي أجسام مشبوهة أو متفجرة، وفحص المنازل الآيلة للسقوط بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم قبيل منتصف الليلة الماضية.

مخيم جنين الضفة الغربية مدينة جنين العدوان الإسرائيلى الكهرباء المنازل

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