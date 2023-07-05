نقيب المحامين يوجّه بسرعة إنهاء تشطيبات مصيف جمصة

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عدة جولات تفقدية لمصايف وأندية المحامين في محافظة دمياط.

أجرى علام، جولة تفقدية لعمارات النقابة بمصيف جمصة، وذلك للوقوف على آخر أعمال التشطيبات تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، والبدء في أعمال الفرش بتوفير أفضل وأرقى الأثاثات لتكون لائقة بالمحامين.

كما وجه نقيب المحامين بسرعة إنجاز السور المحاط بالمصيف، وتشجير الأماكن الخالية، وإنجاز أعمال تشطيب المسجد الخاص بالمصيف، كما وجه بإنشاء منطقة كيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من معدات وألعاب ترفيهية للأطفال، وتوفير كافة الخدمات المصيفية بالدور الأرضي بكل عمارة ليكون على أعلى مستوى من الخدمات.

مصيف نقابة المحامين بجمصة يتكون من 6 عمارات تتضمن 77 شقة مصيفية قامت النقابة العامة بإنشائها وتشطيبها، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة فور انتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

وفي السياق نفسه وطبقًا لتوجيهات نقيب المحامين تم الانتهاء من تشطيب مصايف النقابة برأس البر وبورسعيد ومطروح حتى تكون لائقة بالسادة المحامين خلال قضائهم الإجازة المصيفية.

كما أجرى علام جولة تفقدية لأرض شطا الكائنة بجوار مجمع محاكم دمياط، وذلك لإنشاء مقر ونادي لنقابة المحامين الفرعية بدمياط.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين الإدارة الهندسية بالنقابة العامة برفع المقاسات تمهيدًا لتجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما وجه بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاءات وتذليل كافة العقبات.

نقيب المحامين يكلف الإدارة الهندسية بإعداد تقرير لتطوير نادي محامي رأس البر بدمياط

كما كلف علام، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير مفصل بشأن حالة نادي محامي رأس البر، تمهيدًا للبدء بتطويره ورفع كفاءته ليكون لائقًا بالسادة المحامين وأسرهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لنقيب المحامين لنادي رأس وذلك على هامش زيارته لمحافظة دمياط.

كما عقد نقيب المحامين اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة محامي دمياط، وذلك لمناقشة كافة مشكلات عمل السادة المحامين، وبحث سبل حلها، كما استمع نقيب المحامين لمقترحات أعضاء المجلس الفرعي بشأن تطوير، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.