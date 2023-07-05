ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الزمالك يكتسح المقاولون وتفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يكتسح المقاولون ويتأهل لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

الزمالك

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه الكاسح على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

المستشار القانونى لحفل عمرو دياب فى بيروت يرد على شائعة منعه: أخبار كاذبة وسنقاضى مروجيها

عمرو دياب

أنهت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، الجدل الذي أثير مؤخرا حول الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل:

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد تصدره الترند.. تفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس الأخير

الفنان أحمد سعد

تصدَّر الفنان أحمد سعد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد الضجة التي تلت حفله ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان التخييم والفنون والرياضة ببنزرت- تونس.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل مثيرة في مقتل طفل على يد زوج عمته ونجله

المجني عليه

تعود الطفل يوسف صاحب الـ13 عامًا، على الخروج يوميًا من منزله بمنطقة الطالبية، باحثًا عن قوت يومه باستخدام دراجة نارية "توكتوك" يجوب بها الشوارع لتوفير بعض المالز

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد رحيل علاء عبدالخالق.. dmc تعيد عرض حلقته مع "صاحبة السعادة"

علاء عبدالخالق

تعيد قناة "dmc"، عرض حلقة الفنان علاء عبدالخالق، في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بعد رحيله عن عالمنا اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، محور اهتمام الكثيرين من ربات البيوت خاصة لشراء كافة مستلزمات المنزل من السلع الغذائية الأساسية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الزمالك بيراميدز المقاولون حفل عمرو دياب أزمة أحمد سعد تونس صاحبة السعادة علاء عبدالخالق أسعار الدواجن اليوم

الأكثر قراءة

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 دون مصنعية فى الصاغة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

تواصل العدوان الإسرائيلي على جنين والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى المحافظات

مصطفى كامل يتراجع عن موقفه تجاه أحمد سعد ويعده: "هرجعلك حقك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا