أخبار فاتتك|الزمالك يكتسح المقاولون وتفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزمالك يكتسح المقاولون ويتأهل لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه الكاسح على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف.

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المستشار القانونى لحفل عمرو دياب فى بيروت يرد على شائعة منعه: أخبار كاذبة وسنقاضى مروجيها

أنهت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، الجدل الذي أثير مؤخرا حول الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل:

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بعد تصدره الترند.. تفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس الأخير

تصدَّر الفنان أحمد سعد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد الضجة التي تلت حفله ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان التخييم والفنون والرياضة ببنزرت- تونس.

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تفاصيل مثيرة في مقتل طفل على يد زوج عمته ونجله

تعود الطفل يوسف صاحب الـ13 عامًا، على الخروج يوميًا من منزله بمنطقة الطالبية، باحثًا عن قوت يومه باستخدام دراجة نارية "توكتوك" يجوب بها الشوارع لتوفير بعض المالز

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بعد رحيل علاء عبدالخالق.. dmc تعيد عرض حلقته مع "صاحبة السعادة"

تعيد قناة "dmc"، عرض حلقة الفنان علاء عبدالخالق، في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بعد رحيله عن عالمنا اليوم.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، محور اهتمام الكثيرين من ربات البيوت خاصة لشراء كافة مستلزمات المنزل من السلع الغذائية الأساسية.

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