الزمالك يكتسح المقاولون ويتأهل لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2022-2023، بفوزه الكاسح على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في دور ربع النهائي.

أحمد سيد زيزو افتتح التسجيل للزمالك بهدف أول في الدقيقة 17، بعد تعرض سيف الدين الجزيري لشد من محمد شوقي غريب، ليتم احتساب ركلة جزاء، انبرى لها هداف الفريق الزملكاوي بنجاح معلنًا عن تقدم فريقه.

وعاد زيزو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40، بعد عدة تمريرات، وتفويتة رائعة من شيكابالا، لتصل الكرة للاعب الذي روضها، وأطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في شباك محمد أبوالسعود.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها وسكنت شباك المقاولون، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الفارس الأبيض" بثلاثية نظيفة.

الجزيري عاد ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 51 بضربة رأسية من متابعة لعرضية نداي من الجهة اليسرى.

وسجل شيكابالا خامس أهداف الزمالك في الدقيقة 54، بتسديدة صاروخية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد الجزيري ليسجل ثالث أهدافه والسادس للزمالك في الدقيقة 56 بعدما استغل خطأ فادح من أبوالسعود.

وفي الدقيقة 76، سجل فادي فريد هدفًا حفظ ماء الوجه للمقاولون مستغلًا خطأ مشتركًا من دفاع الزمالك ومحمد صبحي، لكنه لم يمنع الفارس الأبيض من التأهل إلى نصف النهائي، لمواجهة بيراميدز.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمود عبدالرازق شيكابالا - إبراهيما نداي - سيد عبدالله نيمار - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.