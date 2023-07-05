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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المستشار القانونى لحفل عمرو دياب فى بيروت يرد على شائعة منعه: أخبار كاذبة وسنقاضى مروجيها

عمرو دياب
عمرو دياب

أنهت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب، الجدل الذي أثير مؤخرا حول الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل، بيانا نفى فيه كل ما تردد من أخبار كاذبة حول الدعوى المرفوعة من ورثة المنتج والمخرج اللبناني الراحل جان صليبا، بخصوص تصاريح الحفل على إثر خلاف فني سابق.

وقال مكتب جابر للاستشارات القانونية في بيانه: “‏بصفتنا المستشار القانوني لشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في بيروت بتاريخ 19‏/8‏/2023، نوضح بموجب هذا البيان أنه لا صحة ولا أساس قانوني للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخبار كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك تحرك قضائي بهدف إيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالإستناد إلى دعوة من المخرج الراحل جان صليبة وهو الأمر ال مخالف للحقيقة والواقع”.


‏ وأضاف المكتب: “بهذا الخصوص يهمنا أن نؤكد بأنه جميع هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمت للحقيقة والواقع بصلة وهي عارية من الصحة ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر وإطلاق مثل هذه الأخبار لغاية في نفسي يعقوب وبغية إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظمة والفنان عمرو دياب، مع تحميل المواقع وصفحات الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية حول العطل وضرر لكل من تسول له نفسه بس المزيد من تلك الأخبار المفبركة قبل التأكد من صحتها أو حتى إلى كل من يمتنع عن حذف ما تم نشره سابقا مع علمه المسبق بعدم جدية هذه الأخبار المزيفة".

وكانت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الفئة الأولى من الحفل فور طرحها وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

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