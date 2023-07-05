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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد رحيل علاء عبدالخالق.. dmc تعيد عرض حلقته مع "صاحبة السعادة"

علاء عبدالخالق
علاء عبدالخالق

تعيد قناة "dmc"، عرض حلقة الفنان علاء عبدالخالق، في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بعد رحيله عن عالمنا اليوم.

 

وتحدث عبدالخالق خلال الحلقة عن مشواره الغنائي وعن فرقة الأصدقاء التي كانت مكونة منه ومن الفنانة منى عبدالغني وحنان، كما تحدث عن علاقته بالفنان حميد الشاعري، والذي وصفه خلال الحلقة بأنه وزير الإفيهات.

 

وفاة علاء عبدالخالق وجنازته

ورحل الفنان علاء عبدالخالق، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ59 عامًا بعد صراع مع المرض والذي حرص عن إخفائه عن أصدقائه والمقربين منه.

 

وحرص عدد كبير من نجوم الثمانينات على المشاركة في تشييع جنازته وظهر عليهم التأثر الكبير ودخل بعضهم في نوبة بكاء ومنهم حميد الشاعري ومنى عبدالغني.

 

يذكر أن حلقة الفنان علاء عبدالخالق تم عرضه في عام 2017، وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها لغيابه عن الساحة الغنائية.

علاء عبدالخالق برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس وفاة علاء عبدالخالق فرقة الأصدقاء

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