بعد تصدره الترند.. تفاصيل أزمة أحمد سعد بعد حفل تونس الأخير

تصدَّر الفنان أحمد سعد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد الضجة التي تلت حفله ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان التخييم والفنون والرياضة ببنزرت- تونس.

وتعرض المطرب أحمد سعد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم القوي بعد ساعات من إحياء حفله الذي أُقيم بتونس، بعد أزمته مع إحدى منظمات الحفلات بتونس، والتي وصلت إلى حد الشجار بينهما في الشارع.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى وقت مغادرة الفنان أحمد سعد بعد إحياء الحفل، متوجهًا إلى فندق الإقامة وهو في حالة غضب شديدة وفق ما أوضحته وسائل إعلامية تونسية، وكان ذلك سببًا في تعرض المطرب للهجوم عبر صفحات موقع فيسبوك، إذ توالت التعليقات الغاضبة.

إطاحة منظمة الحفل بمبادئ احترام الفنان أحمد سعد وبنود العقد المبرم بينهما وعدم احترامها للقانون، وفي محاولة لتشويه صورته أمام الإعلام التونسي الحبيب، هو السبب الرئيس في مغادرة المُطرب الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع إدارة المهرجان للتحدث مع الإعلام التونسي الذي كان ينتظره لإجراء الحوارات الصحفية والمقابلات التلفزيونية، وفق ما أعلنه الفنان أحمد سعد ردًا على ما أُثير حول أزمته الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعرضه للهجوم.

وعلّق النجم أحمد سعد على الأزمة الأخيرة له في دولة تونس، حيث كان يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة بنزرت، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك- إنستجرام»، إذ قال: «بسم الله الرحمن الرحيم، توضيح ما جرى من أحداث في تونس كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي على أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب».

وأضاف أحمد سعد، أنَّه لبَّ دعوته الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد، إلا أنَّه فضَّلالطيران إلى تونس متشوقًا لشعبها الراقي».

وأكدَّ: «بعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: «محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي».

واختتم الفنان أحمد سعد بقوله: «نعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم».