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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة جودة يلتقي لجنة الشباب الإيبارشي بمقر المطرانية

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

ترأسَ الأنبا بشارة جودة، مطرانُ إيبارشيةِ أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباطِ الكاثوليك، اجتماعَ لجنةِ الشباب الإيبارشي، بقيادةِ الأبِ يوسف عادل، وذلك بمقرِ المطرانية.
وفي كلمتِه، أكد الأنبا بشارة أهميةَ دورِ الشبابِ في الكنيسةِ، مشددًا على استثمارِ المواهبِ، والقدراتِ، لخيرِ الكنيسة، بالإضافةِ إلى ضرورةِ العملِ المشترك، والتنسيقِ بين الرعايا، والاستفادةِ من الفترةِ الصيفية الحالية. 

تضمنَ اللقاءُ أيضًا مناقشةَ رؤى المرحلةِ المقبلةِ، على مستوياتٍ عدة.

وكان قد التقى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، خدام نشاط التربية الدينية، برعية الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج، وذلك بدار المطرانية.

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