ياسر سليمان: نقل حفلات الأوبرا على التلفزيون خطوة إيجابية لإعادة إحياء الفنون الراقية

أعرب المطرب الأوبرالي ياسر سليمان، ومؤسس فرقة سوارية، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على الاحتفالية الضخمة التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر؛ احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وشارك خلالها مع نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

خطوة إيجابية للارتقاء بمستوى الذوق العام للجمهور و لاتاحة الفرصة لابناء الأوبرا للظهور بشكل أكبر

وأشاد "سليمان" بنقل حفلات الأوبرا، عبر قناة الحياة الفضائية، مؤكدا أنها خطوة إيجابية وفعالة للارتقاء بمستوى الذوق العام للجمهور، وإسعاد المشاهدين وغير القادرين على حجز تذاكر للاستمتاع بمشاهدة الفنون الراقية والجادة، كما أنها خطوة إيجابية للغاية لاتاحة الفرصة لابناء الأوبرا للظهور بشكل أكبر للجمهور، موجها الشكر لمسؤولى دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتعاون المثمر بينهما فى نقل الحفلات الأوبرالية أيضا بهدف لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصري، وتقديرًا لما نقدمه كأبناء الأوبرا من فن راقي يعد علامة في إعادة إحياء الموروث الفني.

وكان قد تغنى ياسر سليمان فى الحفل بـ"طاير يا هوا" التى تفاعل معه الجمهور خلالها بشكل كبير، وظل يردد معه كلمات الأغنية، كما أشعل حماس الجماهير بـ"بهية"، والأغنيتين من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.

وشارك أيضا فى الاحتفالية طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد.

ورفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد"، خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات.

وياسر سليمان أحد أشهر مطربي دار الأوبرا المصرية والموسيقى العربية، حيث عرف بالأغنيات الطربية الشهيرة لقامات الفن المصري الأصيل، وبدأ مشواره الغنائي من مسابقات وحفلات الجامعة والتي حصل فيها على المركز الأول لعدة سنوات وبعدها التحق بفرقة نادي الصيد ومن ثم الفرقة المصرية بقيادة المايسترو فاروق البابلي والذي رشحه بعد ذلك لفرقة التراث بدار الأوبرا المصرية.

وفي عام 2012 أسَّس فرقة سواريه لينطلق بعدها في بعض المهرجانات ومع أغنيات الراحل عبد الرحمن الأبنودي، كما شارك في كل مهرجانات الموسيقى العربية المقامة سنويًّا بدار الأوبرا المصرية منذ عام ٢٠١٦م وحتى الآن كما مثَّل مصر في العديد من المهرجانات الدولية وكان أبرزها في المكسيك وإسبانيا وإيطاليا وتونس والجزائر والمغرب والعراق ودبي ولبنان.

ياسر سليمان