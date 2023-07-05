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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفوق مصرى.. نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهي اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا، المقامة فى صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد اليوم الأول تفوقا من اللاعبين المصريين، حيث حققوا خمس انتصارات، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، وحقق المنتخب التونسي الفوز 3 مباريات، وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مباراتين.

وأكدت ريم صبحي مدير البطولة، أن اليوم الأول شهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وأضافت مديرة البطولة، أنها سعيدة بتفوق اللاعبين في اليوم الأول وتحقيق الفوز في العديد من المباريات، متمنية التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
3 مباريات الاتحاد المصري البارالمبية الدماغي السادس من أكتوبر المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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