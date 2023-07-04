افتتاح معرض المشروعات الصغيرة بـ"علوم طنطا"

افتتح الدكتور طارق مصطفى محمد عميد كلية العلوم جامعة طنطا "معرض المشروعات الصغيرة"، وذلك في الفترة من يوم 4 يوليو حتى 5 يوليو 2023 بقاعة مجلس قسم الكيمياء، حيث نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة طنطا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط والمتناهية الصغر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2024 وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع ثلاث جامعات، وذلك ضمن 15 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

وأوضح أن إدراج الجامعة في تصنيف QS يأتى تتويجا لجهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفقا لخطة استراتيجية، تستهدف تطوير وتحسين موقع الجامعة فى التصنيفات العالمية، من خلال تلبية احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي؛ لتحقيق التميز والابتكار، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات.



وذكر أن التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.



جدير بالذكر أن التصنيف يشمل أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دول، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.