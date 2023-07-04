إصابة 3 أشخاص في حادث دراجة بخارية بأكتوبر

أصيب 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمنطقة دجلة بالمز.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب دراجة نارية تقل 3 أشخاص نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.