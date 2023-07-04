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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السياحة": طفرة غير مسبوقة فى القطاع السياحى منذ 2014

السياحة
السياحة

قالت د.سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن قطاع السياحة شهد طفرة غير مسبوقة منذ 2014، مضيفة أن هناك دعما كبيرا من الدولة والقيادة السياسية للقطاع السياحي من خلال البنية التحتية وشبكة الطرق والمدن السياحية الجديدة مثل الجلالة والعلمين الجديدة. 

أضافت سها، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هناك نهضة أثرية شهدتها الدولة الفترة الماضية وسط دعم كبير من الدولة للاكتشتافات والترويج في القطاعات الأثرية بشتى أنواعها، بجانب تطوير المطارات المرتبطة بالمناطق السياحية، وأخيرًا مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إحياء مسار العائلة المقدسة، ومشروع التجلي الأعظم.

الاستقرار السياسي والأمن سبب طفرة السياحة

أوضحت أن الطفرة غير المسبوقة في القطاع السياحي وتنوعها، يرجع للاستقرار السياسي والأمني، مضيفة أنه يوجد 5 أنواع مختلفة من الأنشطة السياحية أولها السياحة الترفيهية، بجانب السياحة الثقافية الأثرية، وسياحة المغامرات: "منفتحون على العالم كله، والحملة الترويجية والتسويقية تستهدف 18 دولة، من خلال السيوشيال ميديا، والوسائل المختلفة، والمؤثرين العالميين".

وتابع: أن المؤشرات مبشرة، وقد تزيد عن التوقعات، حيث ستشهد الفترة المقبلة تطورا ونموا كبيرا أفضل من ذلك.

سها بهجت قطاع السياحة طفرة غير مسبوقة البنية التحتية الاستقرار السياسي

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