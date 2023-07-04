نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول قصب السكر خلال يوليو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسئولين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.
• استمرار ري المحصول دون إغراقه.
• استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
• استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.
وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يونيه تمثلت في:
• الانتهاء من التسميد النيتروجيني والبوتاسي للمحصول قبل نهاية هذا الشهر.
• استمرار إحكام عملية الري كل 7-10 أيام.
• استمرار عملية التمشيط للتأكد من خلو المساحات الجديدة من الإصابات المرضية أو الحشرية وسرعة إتخاذ الإجراءات فور اكتشافها للحد من انتشارها في باقي الحقول والمساحات.
• مراقبة مدى الإصابة بالفئران مع الحرص على المقاومة الجماعية عن طريق مديريات الزراعة مع ضرورة الإرشاد لأهمية نظافة الجسور والطرق وقنوات الري والصرف من الحشائش؛ لأنها مصدر للعدوى بالآفات العديدة.
• استمرار عملية إطلاق الطفيل لمكافحة الثاقبات بالتنسيق مع مكافحة الحشرة القشرية.
كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيه:
أولًا: أهم العمليات:
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.
2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة؛ بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4-ضبط عمليات الري وعدم الأفراط في الري.
5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.