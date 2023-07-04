رهبان جدد بأديرة الفيوم في عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال

ترأس الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، القداس الإلهي في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، بمناسبة عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال بالدير ذاته.

وقبل القداس صلى نيافته صلوات رهبنة ثمانية رهبان جدد، منهم ثلاثة رهبان لدير رئيس الملائكة غبريال والخمسة الآخرين لدير القديس مكاريوس بالفيوم (تحت التأسيس)، بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وشارك في الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وعدد من الآباء رهبان الديرين.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس

- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس

- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس

- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس

- الراهب إيلاري الأنبا مكاريوس

- الراهب يوأنس النقلوني

- الراهب أنسطاسي النقلوني

- الراهب رويس النقلوني