ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رهبان جدد بأديرة الفيوم في عيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرتها، القداس الإلهي في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، بمناسبة عيد تكريس  كنيسة رئيس الملائكة غبريال بالدير ذاته.

وقبل القداس صلى نيافته صلوات رهبنة ثمانية رهبان جدد، منهم ثلاثة رهبان لدير رئيس الملائكة غبريال والخمسة الآخرين لدير القديس مكاريوس بالفيوم (تحت التأسيس)، بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وشارك في الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وعدد من الآباء رهبان الديرين.

والرهبان الجدد هم: 
- الراهب هرمينا الأنبا مكاريوس
- الراهب يوساب الأنبا مكاريوس 
- الراهب أنطوني الأنبا مكاريوس
- الراهب أغاثون الأنبا مكاريوس
- الراهب إيلاري الأنبا مكاريوس
- الراهب يوأنس النقلوني 
- الراهب أنسطاسي النقلوني
- الراهب رويس النقلوني

أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية أسقف ميت غمر أديرة الفيوم الإنبا إبرام الأنبا ابرآم مطران الفيوم الأنبا ابرآم مطران الأنبا انطونيوس الأنبا أنطونيو الأنبا صليب أسقف ميت غمر الان

الأكثر قراءة

بدموع الحبايب.. مشاهد مؤثرة من جنازة الفنان علاء عبد الخالق (صور)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

"السيرة أطول من العمر".. رسالة مؤثرة من سيمون عن الراحل علاء عبدالخالق

الأول على الثانوية الفنية بالمنوفية: "حلمى اتحقق وهدخل هندسة"

تحقيقات موسعة مع مستريح الأراضى المتهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 20 فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا