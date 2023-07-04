تعرف على قواعد النظافة الشخصية أثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من الإهمال في النظافة الشخصية أثناء أو بعد التمارين الرياضية لما تسببه من انتقال الأمراض والعدوى الفطرية بين الأشخاص.

وحسب صحيفة CDC البريطانية تعد الالتهابات الفطرية للجلد شائعة، خاصة بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، مثل القوباء الحلقية ، وعدوى الخميرة في الجلد ، والثآليل ، والمليساء المعدية ، وعدوى المكورات العنقودية المكتسبة وغيرها من أنواع العدوى الأخرى.

إذا كنت تمارس الرياضة في صالة ألعاب رياضية بالمدرسة أو في ملعب أو نادي صحي أو صالة ألعاب رياضية خاصة أو نادي تنس، فأنت بالتأكيد سوف تتعرض للعرق ومعدات التمارين المليئة بالجراثيم أو كليهما، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر حدوث هذه الالتهابات الجلدية المزعجة، ولكنها ليست خطيرة في العادة.

وفي السياق التالي تستعرض “الدستور” بعض النصائح للنظافة الشخصية التي يجب اتباعها عند ممارسة التمارين الرياضية.

اغسل يديك:

اغسل يديك قبل التمرين وبعده ، اغسل يديك جيدًا قبل التمرين وهذا يعني استخدام الصابون، والرغوة والماء الدافئ وافرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم جفف بمنشفة نظيفة.

عقم إذا كنت لا تستطيع الغسيل:

إذا لم يكن لديك ماء وصابون ، فاستخدم مطهرًا كحوليًا، اختر واحدة تحتوي على 60٪ كحول على الأقل، وضع المطهر على راحة يد واحدة ثم افرك يديك معًا وأصابعك حتى تجف يديك تمامًا.

معدات رياضية واقية من الجراثيم:

قبل التمرين امسح المعدات برذاذ مطهر أو امسحها، ثم امسحها مرة أخرى بعد كل تمرين، او كبديل فكر في إحضار سجادة التمرين والمعدات الخاصة بك.

الاستحمام في أسرع وقت ممكن:

بعد التمرين قاوم الرغبة في الانهيار على الأريكة أو الخروج لتناول الطعام في ملابسك المتعرقة، و خذ حمامًا في أقرب وقت ممكن بعد جلسة التمرين، لأن البكتيريا تحب أن تتكاثر في ملابسك المتعرقة، استحم جيدًا وجفف بمنشفة نظيفة، ثم قم بارتداء ملابس جافة ونظيفة.

احمي قدميك:

أثناء الاستحمام في الصالة الرياضية، ارتدي أحذية مائية أو شبشب، اغسل قدميك وجففهما جيدًا ، خاصة بين أصابع قدميك، إذا كنت عرضة للإصابة بفطريات القدم ، فاستخدم بودرة مضادة للفطريات على قدميك.

غسل الملابس جيدا:

اغسل وجفف ملابسك الرياضية في كل مرة ترتديها.

كن واعيًا بالجلد:

إذا كان لديك اى قطع في جلدك، فقم بتغطيته بضمادة مقاومة للماء، لتحميه من العرق، إذا كان لديك جرح مفتوح أو قطع في الجلد أو عدوى، فتجنب التمارين الشاقة حتى تلتئم تمامًا.

لا تشارك أدوات العناية الشخصية مع أحد:

لا تشارك المناشف أو زجاجات المياه أو الصابون أو ماكينة الحلاقة أو الأمشاط أو الفرشاة أو المكياج، أو أي شيء يلامس جلد شخص آخر لأنه من التأكيد أن يكون ملوثًا.

اختر صالة الألعاب الرياضية بحكمة:

إذا كنت تبحث عن صالة ألعاب رياضية جديدة ، ففكر في أكثر من السعر والأجواء العامة فالأهم تقييم نظافة المكان، انظر لمعرفة ما إذا كانت المعدات نظيفة وخالية من العرق، هل أرضيات الحمام نظيفة، ماذا عن الأحواض والمراحيض، هل ترى عمال النظافة في صالة الألعاب الرياضية بانتظام.