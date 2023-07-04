تحقيقات موسعة مع مستريح الأراضى المتهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه

واصلت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها مع مستريح متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين والاستيلاء على مليون و 200 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي، دون الالتزام بوعده أو رد أصول الأموال لهم.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم.

وأضافت التحريات تلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما كشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجمالها مليون و200 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.

أضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الأراضي نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت الجهات المختصة المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو مليون و 200 ألف جنيه بغرض استثمارها في مجال تجارة الاراضي، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.