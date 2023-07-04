فتحي منيب يكشف عن وصية والدته لـ"علاء عبدالخالق"

قال فتحي منيب، نجل الفنان الراحل أحمد منيب، إن علاء عبدالخالق أكثر مطرب في جيله تعامل مع والده بعد أغنية "مرسال"، وأغنية "بحب الكون"، مؤكدًا أنه أكثر فنان لحّن له والده بعد الكينج محمد منير.

غنى 5 أغاني لوالدي بعد رحيله

أضاف منيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن علاء عبدالخالق أخذ من والده 3 أغاني خلال حياته وبعد وفاة والده تم منحه 5 أغاني، مشيرًا إلى أن والدته أوصت بأن يتم منح علاء أي اغنية خاصة بوالده وتكون إهداءً له دون مقابل.

وتابع أن علاء عبدالخالق كان من النجوم الذين يحرصون على المشاركة في كل ذكرى لوالده ولم يتغيب عن أيًا منها.