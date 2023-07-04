رئيس جامعة المنوفية يعلن إنشاء عيادات تخصصية لمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وضمور العضلات

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نادية الفرماوي عضو المجلس القومي للمرأة، وممثل كرسي الإعاقة بالمجلس، وأحمد عجاج مسئول حملة مرضى ضمور العضلات بمحافظة المنوفية.

وأكد القاصد، حرص الجامعة على تقديم الدعم لأهالي المحافظة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية أنشأت العديد من العيادات التخصصية الجديدة لرعاية المرضى والمساعدة في التشخيص والكشف المبكر عن العديد من الأمراض.

وأعلن رئيس الجامعة، عن أنه كلف عميد كلية الطب بتشكيل لجان لإنشاء عيادات متخصصة في التخصصات المختلفة للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى ضمور العضلات، مؤكدا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المرضى بالمحافظة، وإضافة خدمات طبية جديدة بالمستشفيات الجامعية والمدينة الطبية الجديدة التي سيتم إنشاؤها على مراحل.