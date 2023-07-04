مرض دماغى مميت.. ما حقيقة انتشاره وتهديده للشباب فى كندا؟

يتسلل مرض غامض جديد في أوساط المجتمعات الكندية، وصف بأنه "دماغي ومميت"، ويشكل خطرًا واسعًا على الفئة العمرية من الشباب.

ومن بين الأعراض التي أبلغ عنها المصابون بالمرض المجهول الهوية، الهلوسة والتشنجات العضلية ومشاكل الذاكرة وفقدان الوزن غير المبرر، والتي لفتت انتباه الجمهور لأول مرة في عام 2021 عندما تم تسجيل 48 حالة في نيو برونزويك، بحسب نيويورك بوست.

ومنذ العام 2021، استمر العدد في النمو، حيث أشار بعض الأطباء والسكان المحليين إلى أنه قد يكون تجاوز 200 حالة، مع وفاة تسع حالات وفاة نتيجة هذا المرض الغامض.

معاناة الشباب مُربكة

وفقًا لخبراء، فإن معاناة الشباب ربما تكون الأكثر إرباكًا مع ظهور هذا المرض الغامض، نظرًا لأن هذه الفئة العمرية لا تظهر عادةً أعراضًا شبيهة بالخرف أو مشاكل عصبية مماثلة.

كتب طبيب الأعصاب الدكتور أليير ماريرو في رسالة إلى كبير المسئولين الطبيين في نيو برونزويك ورئيس مسئولي الصحة العامة الفيدراليين في وقت سابق من هذا العام: "إنني قلق بشكل خاص بشأن الزيادة في أعداد المتلازمة العصبية التي تظهر في سن مبكرة وبداية ظهورها".

تابع: "خلال العام الماضي، تابعت 147 حالة ، تتراوح أعمارهم بين 17 و80 عامًا"، وفقًا لصحيفة الجارديان.

ومع ذلك، على الرغم من كل الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن المرض، فقد انتهى التحقيق الحكومي في أسباب الحالة بشكل مفاجئ.

الصحة العامة في كندا تنفي

في ختام تقريرها في فبراير 2022، أعلنت وكالة الصحة العامة في نيو برونزويك بكندا، عن أنه لا يوجد مرض غامض، وخلصت لجنة رقابة إلى أن الأشخاص في "مجموعة" الحالات المبلغ عنها ربما تم تشخيصهم بشكل خاطئ للتو.

وفقًا لمؤلفي التقرير، لم يتم العثور على مرض شائع أو متلازمة غير معروفة، على الرغم من حقيقة أن أعراض الأشخاص المصابين تتفاوت بشكل كبير.

ومع ذلك، لا يتفق الأطباء والمدافعون عن نظرية انتشار المرض، مع هذا الاستنتاج ويعتقدون أن الاضطراب قد تكون له علاقة باستخدام المبيدات الحشرية في بيئة المقاطعة الريفية إلى حد كبير.

وفقًا لصحيفة Times of India، فإن مبيد الأعشاب جليفوسات، الذي يستخدم بشكل متكرر في الزراعة، ومزيلات الحشائش المنزلية، قد أثار انتقادات خاصة.

أشارت رسالة طبيب إلى أن الاختبارات المعملية الأخيرة على المرضى كشفت عن "علامات واضحة للتعرض" للجليفوسات والمركبات الأخرى المرتبطة بمبيدات الأعشاب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفوسفور، وهو أحد مكونات الجليفوسات، أن يعزز نمو الطحالب الخضراء المزرقة، وهي نوع من البكتيريا الزرقاء المعروف أنها تلوث الطعام وتؤذي كلًا من البشر والحيوانات.

يدعي المدافعون عن المرض، أن العدد الفعلي للحالات من المرجح أن يكون أعلى من 200 لأن بعض المرضى قد أثبتوا إيجابية سموم بيئية متعددة، مثل الجليفوسات، بتركيزات تصل إلى 40 مرة أعلى من الحد المعتاد.

وقد أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال أن يكون الضغط من مجتمع الأعمال أو المجموعات الأخرى قد لعب دورًا في قرار إغلاق القضية مبكرًا.

فيما تتعرض الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لضغوط من قبل مجموعة محددة من المرضى وعائلاتهم في نيو برونزويك لبدء تحقيق شامل في الاضطراب.