منتخب مصر يتقدم على غينيا مبكرًا ويقترب من أولمبياد باريس

تقدم منتخب مصر على نظيره الغيني بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب.

هدف منتخب مصر جاء عن طريق محمد شحاتة بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إبراهيم عادل من اليسار، ليُهيئها الكرة له زميله أحمد عاطف قطة ببراعة.

وتُنقل مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

أما عن تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبدالمجيد - حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: محمود صابر - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

يُذكر أن منتخب مصر سيحجز مقعدًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حال فوزه في مباراة اليوم على غينيا، والتأهل لنهائي البطولة.

وتُنقل مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4.