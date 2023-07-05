حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى المحافظات

يبحث الملايين من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 عبر المنصات الإلكترونية مع ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام فصل الصيف في كافة محافظات الجمهورية من 3_4 درجات مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة والشعور بحرارة الجو وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في المحافظات

كشف خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في المحافظات من خلال بيانها اليومي حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وحار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد في ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا_4 عصرا.

بينما تشهد ساعات الليل طقس معتدل الحرارة على كافة الانحاء مع وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة مع وجود نشاط في بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 34 و الصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 40 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 42 و الصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 و الصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 43 و الصغرى 28 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 35 و الصغرى 24 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023