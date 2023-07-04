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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكندوز" بـ220 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

لحوم
لحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق ولدى الجزارين، وسجل كيلو الكندوز سعرا بين 220 و300 جنيه، فيما بلغ سعر اللحم البتلو من 250 إلى 350 جنيهًا للكيلو، واللحم الجملي ما بين 200 جنيه و250 جنيها للكيلو.

وسجلت اللحوم الضأن سعرًا بين 320 و350 جنيهًا فيما سجل سعر كيلو لحم الضأن بعظم  بين 280 و350 جنيها، ويبدأ سعر اللحم البتلو بين 250 و300 جنيها فى الكيلو، وسعر كيلو لحم بتلو بعظم، من 284 إلى 370 جنيها.

فيما سجل اللحم الجملي ما بين 200 جنيه و250 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر لحم الكندوز بين 300 و330 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكندوز الكبير من 220 إلى 300 جنيه للكليو، بينما سجل كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الكبدة الضأن حوالي 250 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الكبدة الجملي 340 جنيها.

الكندور ب220 جنيه والبتلو بـ250 تراجع أسعار اللحوم بعد

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