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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين مطروح" يمنع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش المكثفة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء وضبط سجائر مجهولة المصدر كمية قدرها 1221 علبة سجائر وتحرير43 مخالفة تموينينة متنوعة وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح.

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وأوضحت أن حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتشي إدارة الرقابة، تمكنت من ضبط عدد ٢٨ مخالفة بالإضافة إلى تنفيذ حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتش إدارة تموين العلمين أسفرت عن ضبط 15 مخالفة أخرى، مشيرة إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص  للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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إدارة الرقابة السوق السوداء تموين مطروح سجائر مجهولة المصدر عيد الأضحى المبارك محافظة مطروح محافظ مطروح مراقبة الاسواق

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