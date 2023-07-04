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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا فى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أعلن البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، عن تشكيل الفراعنة الصغار، لمواجهة غينيا، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب.

موعد مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وتُنقل مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

أما عن تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبدالمجيد - حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – أحمد عاطف قطة. 

خط الهجوم: محمود صابر - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

يُذكر أن منتخب مصر سيحجز مقعدًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حال فوزه في مباراة اليوم على غينيا، والتأهل لنهائي البطولة.

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