"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

"أخدت حقي منه وضربته بالخرطوش"، بهذه الكلمات بدأ نقاش اعترفاته عقب القبض عليه لقيامه بقتل صديقه عقب نشوب خلاف بينهما، وقيام المجني عليه بصفعه على وجهه بـ"القلم" بسبب خلافات على العمل في منطقة المرج.

الصديقان الذي راح أحدهما ضحية للثاني وأصبح قتيلا بينما الأخير يواجه مصير السجن بعد أن ضاعت عشرة العمر بينهما بسبب لحظة دخل بينهما فيها الشيطان.

شابان بينهما عشرة كبيرة من المحبة والعمل معا، توجها سويا لإنهاء أعمال التشطيبات في أحد الشقق الخاصة بمجال النقاشة كعادتهما إلا أن أن هذه الشقة التي كانوا يقومون بأعمال التشطيب بداخلها كانت نذير شؤم عليهما.

لحظة شيطان

أثناء قيامهما بتنفيذ الأعمال دخل الشيطان بين الصديقين فحدث بينهما خلاف شديد فتعالت أصواتهم داخل الشقة وتحولت المشادة غلى مشاجرة، فاندفع أحدهما لضرب الأخر على وجهه وصفعة صفعة قوية.

تلك الصفعة أثارت حفيظة الصديق الثاني الذي أصيب بالغيظ والدهشة الشديدة أيضا من رد فعل لم يكن يتوقعه أبدا، مما أثار حفيظته بشكل عدواني جدا، قام على أثرها بترك العمل وانصرف من الشقة.

بينما ظل زميله داخل العمل، على أن يتوجه له ويقوم بمصالحته مرة أخرى عقب الانتهاء من كافة أعمال التشطيب إلا أن الثاني الشيطان ملأ رأسه بألا يترك حقه وألا يمر ما حدث معه مرور الكرام وأن يثأر لكرمته.

الزميل أحضر فرد خرطوش وتوجه لمكان العمل، وانتقم لكرامته بطريقته، فقاده الشيطان ليطلق على زميله النيران فسقط قتيلا أمام عينه، ثم لاذ بالفرار.

بلاغ بإطلاق نيران وسقوط قتيل

تلقى قسم المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصاب بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة .

تحريات ضباط مباحث المرج كشفت أن وراء ارتكاب الحادث صديق المجنى عليه "نقاش"وأضافت التحريات أنه أثناء قيامهما بأعمالهما في مجال النقاشه داخل شقة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربا.

تمكن ضباط المباحث من ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة، وأقر في اعترافاته " خلصت عليه بالخرطوش واخدت حقي" فأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي المعارضات باستمرار حبسه 15 يومًا.