استشاري اقتصادي: الحكومة جادة في رغبتها لتحفيز المستثمرين بمصر

قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي، إن الحكومة جادة في تحفيز المستثمرين بمصر.

وأضافت في تصريحات لـ الدستور، أنه تعتبر مصر واحدة من الدول النامية التي تهتم بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعمل بنشاط على تحسين البيئة التجارية والاقتصادية لجذب المستثمرين.

وأوضحت أنه تعتبر الإجراءات التالية جوانب مهمة لنجاح مصر في تحفيز المستثمرين:

1. التشريعات والسياسات الاقتصادية المحفزة: قدمت الحكومة المصرية تشريعات وسياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز المستثمرين، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر حماية قانونية للمستثمرين الأجانب ويسهل إجراءات التأسيس والتشغيل.

وقد تم تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال عبر تقليص الروتين الإداري وتحسين فرص الوصول إلى التمويل.

2. البنية التحتية المطورة: تعمل مصر على تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمارات، حيث تم الاستثمار في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات والتعليم.

3. الموقع الجغرافي والأسواق الواعدة: تتمتع مصر بموقع استراتيجي وتاريخي يجعلها نقطة تواصل حيوية بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، بفضل قناة السويس، إذ تتمتع مصر بممر تجاري حيوي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات التي تسعى لتوسيع نطاق عملياتها الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد سوق المستهلك المصري الكبير والنامي فرصة جذابة للمستثمرين الذين يهدفون إلى تسويق منتجاتهم وخدماتهم في البلاد.

4. الاستقرار السياسي والاقتصادي: يعتبر استقرار البلاد سواء سياسيًا أو اقتصاديًا عاملًا حاسمًا في جذب المستثمرين.

5. التركيز على القطاعات الاستراتيجية: تركز مصر على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تعتبر محورية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار، مثل السياحة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.