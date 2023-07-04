الجمعة.. علي الحجار يُحيي حفلا غنائيا بالجامعة الأمريكية

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة المقبل، والمقرر إقامته على أحد المسارح الشهيرة بميدان التحرير وسط القاهرة.

وبدأ "الحجار" التحضير والبروفات للحفل، لتقديم فقرة غنائية لم يقدمها إلى جمهوره، ويشدو بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، التي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها.