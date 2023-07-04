عادل اللمعي: 5 مليارات دولار صادرات مصر لتركيا

أكد عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن المباحثات الدبلوماسية المصرية والتركية التى جرت مؤخرًا، عززت من رغبة القيادات السياسية وطبقة رجال الأعمال في عودة العلاقات الاقتصادية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأوضح «لمعي» في تصريحات له، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر حتي 20 مارس 2023 بلغ نحو 2.3 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في مصر نحو 200 شركة، منها 40 شركة كبرى تعمل بصناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات، لافتاً إلى رغبة العديد من الشركات التركية كثيفة العمالة للاستثمار في السوق المصرية.

وأفاد أن حجم الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار، بينما تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا لـ 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الأتراك بالسوق المصري كسوق كبير، نظراً للاتفاقيات التجارية الهامة والإعفاءات الجمركية التى وقعتها الدولة المصرية للنهوض بصادراتها للخارج مثل اتفاقية الكويز.

وأكد «لمعي»، أن زيارات رجال الأعمال بين البلدين تعد اللبنة الأولي لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكد على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق الداخلية والتصدير لدول أخرى، وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.

وأشار، إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع مجتمع رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر، لدفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية، من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.