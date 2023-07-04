ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عادل اللمعي: 5 مليارات دولار صادرات مصر لتركيا

مصر وتركيا
مصر وتركيا

أكد عادل اللمعي، رئيس  مجلس الأعمال المصري التركي، أن المباحثات الدبلوماسية المصرية والتركية التى جرت مؤخرًا، عززت من رغبة القيادات  السياسية وطبقة رجال الأعمال في عودة العلاقات الاقتصادية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأوضح «لمعي» في تصريحات له، أن حجم الاستثمارات التركية  في مصر حتي 20 مارس 2023 بلغ نحو 2.3 مليار دولار، بينما  بلغ عدد الشركات التركية العاملة في مصر نحو 200 شركة، منها 40 شركة كبرى تعمل بصناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات، لافتاً إلى رغبة العديد من الشركات التركية كثيفة العمالة للاستثمار في السوق المصرية.

وأفاد أن حجم الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار، بينما تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا لـ 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الأتراك بالسوق المصري كسوق كبير، نظراً للاتفاقيات التجارية الهامة والإعفاءات الجمركية التى وقعتها الدولة المصرية للنهوض بصادراتها للخارج مثل اتفاقية الكويز.

وأكد «لمعي»، أن زيارات رجال الأعمال بين البلدين تعد اللبنة الأولي لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكد على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق الداخلية والتصدير لدول أخرى، وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.

وأشار، إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع مجتمع رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر، لدفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية، من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.

عادل اللمعي 2 3 مليار دولار الاستثمارات التركية عادل لمعي

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا فى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب