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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فلوكس ينهى خلافه مع أشرف زكى: "رجعت لبيتى"

أحمد فلوكس مع أشرف
أحمد فلوكس مع أشرف زكي

أعلن الفنان أحمد فلوكس عن تصالحه مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعد سنوات من الخلاف بينهما.

ووصف فلوكس، في تصريحات صحفية، ما حدث منه تجاه زكي بـ"فعل شيطان سام"، موضحاً أنه في النهاية لا يبقى إلا الأصول والعودة للحق، ولن ينسى فضله عليه، قائلا: "هو من بنى أحمد الفنان".

وتابع: "هذا الرجل كان الأمان في بدايتي، وكان في وحدتي وحزني.. لذلك ذهبت لأستاذي ومعلمي لأن مهما كان ليس ما حدث هو الفصل الأخير في قصتنا".

وشدد فلوكس على أن أفضال أشرف زكي عليه باقية ولن ينساها، موجهاً الشكر له وللزملاء، قائلا: "هذا ليس صلحاً وإنما رجوع لبيتي".

على صعيد آخر، يستعد الفنان أحمد فلوكس للعديد من المشروعات الفنية والإعلامية في المرحلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وكان آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر"، وهو فيلم دراما حربي مصري من إنتاج عام 2019. من إخراج وتأليف شريف عرفة، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم.

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