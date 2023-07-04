ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب.

وسبق، أن قالت وزارة الداخلية الفرنسية، الثلاثاء، إن أعمال العنف الليلية في المدن الفرنسية تراجعت إلى النصف خلال 24 ساعة، بعد أسبوع من اندلاع أعمال شغب بسبب مقتل مراهق على يد الشرطة في محطة مرور.

وأضافت أن 72 شخصًا اعتقلوا خلال الليل في أنحاء البلاد، بينهم 24 في باريس وحولها، كما تم إحراق 24 مبنى أو إتلافها.

وقال بيان إن النيران أُضرمت في 159 سيارة و202 حريق في صناديق قمامة أو في أماكن أخرى في الأماكن العامة.

وتعرضت أربعة مكاتب للشرطة أو الدرك للهجوم لكن لم تقع إصابات.

وتم الحفاظ على تعبئة الشرطة في نفس المستوى مثل الليلتين السابقتين، عند 45000 في جميع أنحاء فرنسا.

وتكافح الحكومة أعمال شغب ونهب منذ مقتل نائل م. البالغ من العمر 17 عامًا على يد ضابط خلال توقف مرور يوم الثلاثاء خارج باريس، ما أثار اتهامات طويلة الأمد بالعنصرية الممنهجة بين قوات الأمن.