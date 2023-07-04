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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم منافسات بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية، إحدى البطولات التي تمنح نقاط بالتصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة باللاعبة شيماء سامي التي تسعى للتأهل لبارالمبياد باريس، بالإضافة لأربع لاعبين سافروا للمشاركة في البطولة على نفقتهم الخاصة وهم: عاطف عبد الكريم، ومحمد حسن، ووليد العيسوى، ومحمد شعبان.

ويعقب بطولة أوغندا الدولية بطولة إفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية والتي تستضيفها أوغندا أيضا خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري.

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يذكر أن شيماء سامي قفزت من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي المؤهل لباراليمبياد باريس، عقب احتلالها المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا  الشهر الماضي، عقب تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري.

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الألعاب الباراليمبية البطولات التصنيف العالمي الخاصة السادس عشر الطائرة

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