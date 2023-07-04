أكثر من مليار جنيه إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة فى بورسعيد خلال 8 أعوام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي في إعداد التقرير الطوعي، وعرض نتائج مسودة التقرير الطوعي المحلي الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطوات التنفيذية المتخذة لإنجازه، وذلك بعد اختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي، والذي يعد التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

في بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية، عقبه كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي أكد خلالها أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لإعداد التقرير الطوعي لما شهدته من إنجازات وتنمية وشفافية عكسته الأرقام والإحصائيات، مشيرا إلى أن كافة أجهزة الدولة تكاملت وتعاونت حتى حظيت بهذا الإنجاز غير المسبوق في بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، تقريرا حول نتائج وإحصائيات التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده من وزارات معنية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ببورسعيد، ويؤكد جهود الدولة المصرية في محافظة بورسعيد، لافتا إلى أن إجمالي المنصرف من المشروعات المنفذة بالمحافظة طبقا لمصادر التمويل من 2014 حتى 2023 بلغ أكثر من مليار جنيه، وأن بورسعيد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بمعدل نمو حقيقي بنسبة 8.8.

كما استعرض المحافظ، التوزيع القطاعي لمشروعات المحافظة خلال السنوات الماضية، والمنصرف من التمويل الذاتي لاستكمال المشروعات، والذي بلغ أكثر من 2 مليار ونصف، فضلا عن عرض أهم المؤشرات التنموية للمحافظة، ورؤية واستراتيجية تطوير المحافظة.

وتطرق محافظ بورسعيد خلال حديثه، إلى الأعمال التنموية التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن البورسعيدي، والذي يبدو واضحا في عدد من القضايا، مشيرا إلى أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد تستهدف المواطن في المقام الأول باعتباره أساس خطط التنمية المستدامة.

وعرض المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ما تم إنجازه في إعداد التقرير الطوعي بالتعاون مع وزارة التخطيط والذي سيتم عرضه ضمن 3 محافظات خلال مؤتمر الأمم المتحدة بمصر، مؤكدا أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد جاءت ضمن أهداف ومحاور التنمية المستدامة، متطرقًا للحديث عن إنجازات بورسعيد في قطاعات الصناعة والطرق والإسكان والتعليم... الخ.

وضمن فعاليات المؤتمر، قدم مسئولو الصحة والتعليم والتحول الرقمي والزراعة في محافظة بورسعيد، عرضا تقديميًا حول إنجازات بورسعيد في هذه القطاعات على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

ومن جانبهم قال ممثلو الوفد، إن بورسعيد تمتلك موارد محلية، واستطاعت استغلالها وكانت محافظة لها تدفقات مركزية في المشروعات القومية وتسعى لرؤية الإنجازات على أرض الواقع والتحديات ووضع الخطوات والأولويات المستقبلية الخاصة بالمحافظة، كما أكدوا أن التقرير عكس حجم الإنجازات التي شهدتها بورسعيد من خلال الأرقام والإحصائيات، والذي يعد إعجازا حقيقيا.

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