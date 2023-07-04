الاتحاد الأوروبى يعبر عن قلقه إزاء قيود الصين على تصدير معادن نادرة

أعرب الاتحاد الاوروبي، اليوم، عن قلقه إزاء قيود الصين على تصدير معادن نادرة، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وأظهر قرار الصين بالسيطرة على تصدير معدنيين رئيسيين، أن لديها بعض القوة للرد على تحركات الولايات المتحدة واليابان وأوروبا لقطع بكين عن التكنولوجيا المتقدمة، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر نتائج عكسية.

وسلط نظام تراخيص التصدير الجديد الذي تم الكشف عنه في وقت متأخر من يوم الاثنين الضوء على مكانة الصين المهيمنة في الإنتاج العالمي للغاليوم والجرمانيوم، والتي تستخدم في صناعة الرقائق والسيارات الكهربائية ومعدات الاتصالات. الإعلان - قبل أيام قليلة من زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لبكين - يبدو أنه جاء في الوقت المناسب لمنح الصين نفوذًا في الوقت الذي يدفع فيه البيت الأبيض إلى إزالة ضوابط التصدير التي تخاطر بإعاقة تنمية البلاد.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء سيف ذو حدين، وقد يؤدي ببساطة إلى تسريع الجهود التي تبذلها تلك البلدان لتقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذا استخدمت بكين في مرحلة ما هذه القواعد الجديدة لتقييد الشحنات وخفض الإمدادات إلى الدول الأخرى ، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار وتجعل زيادة الإنتاج في اليابان أو كندا أو الولايات المتحدة أو أي مكان آخر أكثر اقتصادا.

قال جا إيان تشونغ، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: "إنه جزء من المعاملة بالعين التي تلعبها جمهورية الصين الشعبية مع الولايات المتحدة وحلفائها". كان يشير إلى الاسم الرسمي للبلاد، جمهورية الصين الشعبية. "قد تكون هناك بعض الصدمات الأولية للأسواق والشركات ولكن بمرور الوقت، إذا استمرت هذه القيود، فإن الأسواق والشركات تتكيف".

تؤكد هذه الخطوة على المعضلة التي تواجه الرئيس شي جين بينغ في الوقت الذي يسعى فيه لمواجهة جهود الولايات المتحدة لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق اللازمة للسيطرة على التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. أي إجراءات متبادلة تمنح الولايات المتحدة وأوروبا المزيد من الذخيرة للضغط من أجل السخرية، وهو أمر سعت حكومة شي إلى مواجهته.

وقال روي لي، نائب وزير خارجية تايوان، عن الإجراءات الجديدة، التي وصفها بالرد على ضوابط التصدير من قبل الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى: "تتخذ الصين دائمًا نهجًا متبادلًا". ستصبح هذه "أداة تسريع للبلدان بما في ذلك تايوان وكوريا الجنوبية واليابان لتقليل اعتمادنا على توريد الصين لتلك المعادن والمواد الحيوية".

وأدت جهود الصين السابقة لتقييد بيع العناصر الأرضية النادرة إلى تقليص حصتها في السوق فقط، حيث تعمل البلدان الأخرى على تأمين إمدادات المعادن التي لا تسيطر عليها الصين.

قدمت الصين لأول مرة نظام ترخيص تصدير للأتربة النادرة في التسعينيات، بينما زادت الضرائب تدريجيًا، مما أدى إلى الضغط على الشركات في اليابان وأماكن أخرى التي تعتمد على الإمدادات الصينية، لكن التحول الكبير حدث في عام 2010، عندما أوقفت بكين مؤقتًا الصادرات إلى اليابان ردًا على تصادم بين قارب صيد صيني وخفر السواحل الياباني بالقرب من الجزر التي يطالب بها كلا البلدين.