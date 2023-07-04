"صحة مطروح": 12 ألف حالة تردد على الاستقبال والطوارئ فى مستشفيات المحافظة خلال إجازة العيد

أكد الدكتور مبروك سـالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة بمطروح قد وضعت خطة ناجحة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك بالمستشفيات؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية خلال إجازة العيد، مشيراً إلى أن مستشفيات مطروح حققت أعلى مستوى من الجاهزية خلال إجازة العيد، لاستقبال الحالات المرضية وخاصة حالات الطوارئ.

وأوضح أنه خلال تلك الفترة تم إجراء عدد ٨٦ عملية جراحية كبرى، وبلغ إجمالى تردد الاستقبال والطوارئ عدد ١٢٧١٦ حالة، مشيرا إلى أن عدد حالات الدخول للأقسام المختلفة ٤٨٧ حالة، وعدد حالات عمليات النسـاء ٣٤٦ حالة، وعدد حالات الأشعة العادية ١١٣٣ حالة، وعدد حالات الأشعة المقطعية ٣٣٤ حالة،، وعدد حالات السونار ٤٤٥ في جميع مستشفيات مطروح خلال فترة عيد الأضحى فقط.

وأضاف أنه خلال إجازة العيد تم انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء مطروح بجميع المراكز.