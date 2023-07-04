تكليف "هند فروح" بإدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

أصدر الدكتور خالد محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتكليف الدكتورة هند السيد عثمان محمد فروح، بوظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث العمارة والإسكان في القيام بأعمال مدير المعهد حتى استيفاء مصوغات التعيين اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

صدر القرار رقم 118 لسنة 2023 بتاريخ 25 يونيو 2023، وذلك بناء على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم شئون الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلي القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وعلى القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2005 بشأن لإصدار اللائحة التنفيذية للمركز.

وعلى موافقة الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكليف الدكتور خالد محمد الذهبي بتسيير العمل بالمركز.

ومن جهته، توليت الدكتور هند السيد عثمان محمد فروح، أول يوم عمل اليوم الثلاثاء، بعد تولي منصب مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتبدأ مهام العمل في تنيفذ وتطبيق مفاهيم البناء الأخضر و التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

وتعد مفاهيم البناء الأخضر والتنمية العمرانية المستدامة في مصر من الضروريات لرفع مستوي معيشة المواطن و الحفاظ علي موارد الدولة في ظل التحديات الراهنة.

ومن الجدير بالذكر أنه أنشئ المركز القومي لبحوث الإسكان و البناء في عام 1945 بمسمى معهد بحوث البناء وفى عام 2005 صدر القراريين الجمهوريين رقمى 63 و 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم مركز بحوث الإسكان والبناء ليصبح باسم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة.