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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: 32 ألف و700 ميجاوات أقصى حمل مساء اليوم

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الثلاثاء، يبلغ نحو 32 ألفًا و700 ميجاوات، نظرًا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 37 درجة مئوية في نهار اليوم  الثلاثاء 4 يوليو 2023.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الثلاثاء 32 ألفًا و700 ميجاوات

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الثلاثاء يبلغ نحو 32 ألفًا و700 ميجاوات.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الثلاثاء 32 ألفًا و700 ميجاوات

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأثنين نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الثلاثاء 32 ألفًا و700 ميجاوات

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الثلاثاء" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس الأثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الثلاثاء 32 ألفًا و700 ميجاوات

في سياق آخر، ينصح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخمس نصائح عامة لترشيد استهلاك الكهرباء:

إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الثلاثاء 32 ألفًا و700 ميجاوات

فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم

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