الأردن: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن المملكة الأردنية لديها الكثير من الرؤى المشتركة مع الجانب التركي مثل الموقف من الملف الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

ودعا الصفدي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، إلى وقف هجمات الجيش الإسرائيلي في جنين، مطالبا بوقف التوتر والعنف والهجمات، وتدخل عاجل من المجتمع الدولي بالتحرّك فورا لوقف العدوان على الفلسطينيين، فحكومة إسرائيل تريد شرعنة الاستيطان غير الشرعي، مؤكدًا إسرائيل تريد السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، بالاضافة إلى الحماية الهاشمية للمسجد الأقصى مهمة جداً.

وطالب بأن يتم التركيز على حل شامل وعاجل على مبدأ الدولتين، حيث إن إسرائيل ماضية في انتهاك الاتفاقيات الدولية وإجهاض حل الدولتين، والإجراءات الإسرائيلية لن تلغي الحقيقة التاريخية “الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.