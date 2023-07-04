الإمارات: رفع مصر وتركيا مستوى العلاقات الدبلوماسية يدعم استقرار المنطقة

رحبّت الإمارات باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم، بتحسن العلاقات بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن هذا القرار المشترك تطور إيجابي يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.