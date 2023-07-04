التعليق الأول للسفير التركى الجديد لدى مصر

أعرب السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شن، الثلاثاء، عن سعادته بترشيحه من قبل بلاده سفيرًا جديدًا لدى القاهرة.

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق اليوم، عن رفع مصر وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بترشيح مصر السفير عمرو الحمامي سفيرًا لدى أنقرة، وترشيح تركيا السفير صالح موتلو شن سفيرًا لدى القاهرة، لدعم عودة العلاقات إلى طبيعتها تحقيقًا لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال السفير التركي الجديد، في تغريدة عبر حسابه على موقع موقع "تويتر": "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي رئيس الجمهورية التركي ووزير الخارجية، وأسأل الله التوفيق".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد تبادل السفراء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يبقى البلدان اللذان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية بعيدين عن بعضهما.