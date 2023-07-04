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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية التركى: العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد تبادل السفراء

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي فيدان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية بعيدتان عن بعضهما.

وقال وزير خارجية تركيا خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد تبادل السفراء، وذلك وفق قناة “trt” التركية.

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، اليوم، عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وتسمية السفراء بين البلدين.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إن أنقرة لديها مواقف متطابقة إزاء كثير من القضايا، خصوصاً ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات، كما أن بلاده تولي التطورات بالمنطقة أهمية بالغة، وبخاصة ما يحصل في فلسطين.

وأوضح هاكان فيدان أن تركيا أدانت إحراق القرآن في السويد وستواصل تقديم الرد الفاعل، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تجري في السويد تحت حماية الشرطة والقانون ونطالب السلطات بمنع تكرارها.

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم، بتحسن العلاقات بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن هذا القرار المشترك تطور إيجابي يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.

تركيا مصر التركى هاكان فيدان وزير الخارجية التركى انقرة

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