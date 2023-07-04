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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تفاصيل مثيرة" بشأن فيديو "ميكانيكى فيصل" وصديقته (فيديو)

ميكانيكي فيصل وصديقته
ميكانيكي فيصل وصديقته

تفاصيل مثيرة رواها محرر "الدستور" في واقعة ضبط ميكانيكي عرض حياة المواطنين للخطر على الطرق السريعة بفيصل في الجيزة وظهر برفقته فتاة، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك.


اعترافات المتهم
وأمام النيابة العامة بالجيزة، قال المتهم إنه كان يمزح مع صديقته ويحاول الاستعراض أمامها بمهارته وقدرته على القيادة وتحكمه في الدراجة في كل الأحوال حتى إنها تحدته فكان الأمر مجرد مزاح ولم يتعدِ الأمر عن ذلك ولم يقصد تعريض حياة المواطنين وأن الطريق كان غير مزدحم فيؤثر عليه.

وتابع المتهم أنه ميكانيكي ويعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات البخارية وكان يقود الدراجة المشار إليها لاختبارها عقب إصلاحها من العطل وكان معه إحدى صديقاته فأخذها معه للاستعراض أمامها.

قرارات النيابة

أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهم للطب الشرعي؛ لإجراء الكشف الطبي وتحليل مخدرات لبيان تعاطي المتهم المخدرات من عدمه، واستدعاء الفتاة التي كانت برفقته لسماع أقوالها.

تفاصيل البلاغ

كان رصد منشور مرفق بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه في وضع غير لائق حال قيادته للدراجة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيصل الطرق السريعة حياة المواطنين للخطر ميكانيكي ضبط

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