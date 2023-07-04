الزمالك فى مأزق بعد معاقبة دونجا من اتحاد الكرة.. والسبب لائحة الانضباط

يواجه نبيل دونجا، لاعب الزمالك، أزمة كبيرة بعد الاستقرار داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة على توقيع عقوبة على اللاعب عقب الفيديو الذي انتشر له يحتفل خلاله بطريقة غير لائقة مع زميله أحمد سيد زيزو.

وانتشرت بعض الأخبار حول أن العقوبة من 4 إلى 6 مباريات إيقاف مع تغريمه 50 ألف جنيه، وهي العقوبة التي تمنع الزمالك من التظلم على القرار، وفقًا للائحة الانضباط التي تنص على عدم أحقية أي لاعب أو مسئول رياضي في التظلم على قرارات لجنة الانضباط أمام لجنة التظلمات حال إذا كانت العقوبة أقل من 7 مباريات إيقاف.

وكشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك شروطًا للتظلم على عقوبات لجنة الانضباط، وهى ألا تكون عقوبة الإيقاف أقل من 7 مباريات، ولائحة لجنة الانضباط لا يجوز الطعن أو الاستئناف على العقوبة إذا كانت العقوبة من مباراة إلى 6 مباريات.

ولفت إلى أن أي شخص يتم إصدار عقوبة من جانب لجنة الانضباط ضده وتكون أقل من 7 مباريات لا بد أن يتم رفضها من جانب لجنة التظلمات.

وكانت لجنة الانضباط قد قامت بتسليم عقوبة دونجا إلى اتحاد الكرة قبل العيد، ومن المفترض أن يتم إعلان العقوبة لوسائل الإعلام وإبلاغ نادي الزمالك بها.