محافظ الشرقية يعيّن رئيسين جديدين لمدينتى أبوكبير وصان الحجر القبلية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً بإنهاء تكليف عبادة محمد عبادة، من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية- التنمية الإدارية- من العمل بوظيفيته الحالية، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كل من السيد عبدالرازق مصطفى- رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أبوكبير، ومحمد السواح عبدالله- نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية، وهاني سعيد عبدالحليم- رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الشرق للقيام بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، ومحمد حسن محمد- باحث شؤون لجان ومجالس ومؤتمرات للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الشرق.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار الصادر جاء بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر المحافظ تكليف كمال يوسف إبراهيم من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية- التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية- نائب رئيس مركز ومدينة أبوكبير- للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رئيسي مدينتي أبوكبير وصان الحجر القبلية ونائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.